Более 500 человек поступили с травмами в больницы Карагандинской области за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Антирекорд по обращениям в травмпункты Карагандинской области зарегистрирован за 9 марта. С жалобами в больницы обратились 515 человек. Это самый высокий показатель с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за неустойчивой погоды за последние несколько дней в Карагандинской области возросли показатели травматизма среди населения.

«До 8 марта на территории города Караганды и Карагандинской области количество пациентов с травмами было в пределах 350-370. То есть средние показатели абсолютно идентичны показателям предыдущих годов. Однако отмечаются пики. Число обращений пациентов с травмами 6 марта было 424 человека по Карагандинской области, из них 226 обратились в клинику Макажанова. В этот день на территории города Караганды была плюсовая температура, все таяло. Когда наступил холод на следующий день, 7 марта, а также 8 марта было 313-345 человек. В клинику Макажанова в сутки обращаются около 190 человек. 9 марта на территории Карагандинской области был значительный рост травм - до 515 человек. Это достаточно большое количество», - сообщил руководитель ситуационного центра клиники Макажанова Ерик Шонбаев.

Как отметил травматолог, из этих 515 человек 39% - это бытовые травмы и 34% - это уличные травмы. Были случаи обращения пациентов в состоянии алкогольного опьянения.

Также на данный момент по области продолжают поступать пациенты с обморожениями и холодовой травмой. Чаще всего такие травмы получают лица в состоянии алкогольного опьянения.

«7 и 8 марта в Балхаше 2 пациента поступили с обморожением. 5 марта в клинику Макажанова был доставлен один пациент в тяжелом состоянии, он до сих пор находится в реанимационном отделении», - добавил Ерик Шонбаев.

Врачи-травматологи надеются, что уровень травматизма в скором времени все-таки придет в норму, но все же просят жителей быть предельно осмотрительными, аккуратными. Пешеходам и водителям быть бдительными на дорогах.

«Когда пешеходы не убеждаются в том, что машина в состоянии остановиться, чтобы пропустить их, часто случаются аварии. Тормозной путь сейчас увеличивается, даже несмотря на скоростной режим. Если даже соблюдать все правила дорожного движения, тормозной путь может быть и 50, и 60 м. Это достаточно большие расстояния, поэтому надо быть всем бдительными. И тогда, я думаю, таких цифр мы больше не будем получать», - добавил Ерик Шонбаев.