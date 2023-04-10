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    Более 500 человек направили свои резюме работодателям на онлайн-ярмарке вакансий

    10 Апреля 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-ярмарки вакансий, прошедшей на портале Tanda.Enbek.kz, 540 человек направили свои резюме работодателям с целью занять вакантные должности. Всего в мероприятии приняли участие более 3,7 тысячи соискателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Онлайн-ярмарка вакансий предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности проходила 29 марта на портале Tanda.Enbek.kz, в ходе которой 22 крупных казахстанских организации представили порядка 700 вакансий по более чем 50 профессиям в городах Астана, Алматы, Павлодар, Сарань, в Илийском районе Алматинской области, в Аягозском районе области Абай и других.

    Среди участвовавших работодателей были предприятия, входящие в Евразийскую группу (ERG) и группу Polymetal, АО «Самрук-Казына», ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», АО «Казэнергокабель», ТОО «Qazaq Glass Company», ТОО «МехЛитКом», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» и другие.

    При этом большинство вакансий относилось к техническим специальностям, таким как, слесарь, электрогазосварщик, инженер-наладчик, формовщик, токарь, инженер-технолог и т.д.

    В ходе мероприятия HR-менеджеры предприятий ТОО «Kazcentrelectroprovod», АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «QazTehna» провели онлайн-презентации своих компаний, рассказали об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях трудоустройства и многое другое.

    Кроме того, эксперты в области подбора персонала Samruk Business Academy провели вебинары на тему «Как успешно пройти испытательный срок» и «Как выделиться среди других кандидатов на работу», в ходе которых спикеры поделились с участниками полезными советами и дали практические рекомендации по эффективному поиску работы.

    Все это транслировалось в режиме реального времени на Youtube-канале Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В целом у соискателей была возможность пообщаться с HR-менеджерами всех предприятий, участвовавших в ярмарке, задать вопросы по условиям работы и вакансиям посредством онлайн-чата в личном кабинете на портале Tanda.Enbek.kz.

    На данной платформе планируется регулярно проводить онлайн-ярмарки вакансий с различными тематиками и целевыми группами: для молодежи, для специалистов определенных отраслей, для определенного региона страны и т.д. Вся информация о проведении онлайн-ярмарок вакансий будет размещаться на портале Tanda.Enbek.kz.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Общество Трудоустройство
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