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Более 500 алматинских детдомовцев получили подарки от ассоциации кондитеров Казахстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года Ассоциация кондитеров Казахстана провела благотворительную акцию для воспитанников детских домов. Более пятистам воспитанникам детских домов по городу были вручены подарки в виде вкусных подарочных наборов кондитерских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городе гостей принимал Алматинский областной детский дом №1, где детей лично поздравили руководство и сотрудники ассоциации и приятно провели время, далее поздравили детей из Психоневрологического детского интерната, Детского дома «Аманат, Детского дома «Жануя» и Детского дома №1.
Президент Ассоциации Кондитеров Казахстана Алихан Талгатбек отметил, что помощь детям со сложной судьбой необходимо оказывать не только материально, но и посредством такого внимания и простого общения. Затем он торжественно вручил детям подарки.
Кроме того, ассоциация принимает активное участие в жизни юных спортсменов, изыскивают возможность оказать посильную помощь в развитии подрастающего поколения. Благотворительные акции стали доброй традицией для производителей кондитерских изделий и членов Ассоциации Кондитеров Казахстана.
Между тем, дети были рады такому визиту в канун нового года, рассказали о своих заветных мечтах и поделились планами. Президент Ассоциации заверил, что будет оказывать помощь и поддерживать ребят.
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