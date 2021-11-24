Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 50 жителей Аксая получили первую дозу Pfizer

    24 Ноября 2021, 22:37

    АКСАЙ. КАЗИНФОРМ – Более 50 жителей города Аксая Западно-Казахстанской области получили первую дозу Pfizer. Это подростки и кормящие женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    По информации пресс-службы Бурлинской районной больницы, вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer подлежат беременные со сроком от 16 до 37 недель, кормящие (от 40 дней) и подростки от 12 до 17 лет включительно.

    «Вакцинация стартовала 20 ноября. На сегодня первый компонент получили 16 кормящих женщин и 38 подростков, из которых большая часть вакцинированных пришлась на возраст 16-17 лет», - сообщили в пресс-службе и отметили, что беременных на вакцинации пока не было.

    В больнице рассказали, что по Бурлинскому району на учете состоит 160 беременных на сроках от 16 до 37 недель. Из них по плану должны вакцинироваться шестьдесят женщин. Из более трех тысяч подростков от 12 до 17 лет вакцинации подлежат две тысячи и пятьсот детей.

    23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске