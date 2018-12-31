-
10:15 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:31 260
-
-
-
-
вчера 23:33 231
-
вчера 23:02 246
-
вчера 22:27 285
-
вчера 22:06 215
-
вчера 21:41 257
-
вчера 21:18 276
-
вчера 21:01 371
-
вчера 20:36 801
-
вчера 20:14 286
-
-
вчера 19:19 335
-
-
-
-
вчера 17:33 347
-
вчера 16:45 246
-
вчера 16:00 335
-
вчера 15:45 380
-
-
вчера 15:11 614
-
вчера 14:47 368
-
вчера 14:43 463
-
вчера 14:18 560
-
-
-
-
вчера 13:00 410
-
вчера 12:47 423
-
-
вчера 12:17 342
-
вчера 12:00 1144
-
-
-
Более 50 спортивных сооружения построили в 2018 году в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 52 спортивных сооружения построили в 2018 году в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В уходящем году в регионе было введено в эксплуатацию 52 спортивных объекта. Это спортивные комплексы в областном центре и Исатайском районе, а также 25 спортивных залов и 19 спортивных площадок в селах и райцентрах, тир в селе Сагиз Кызылкогинском районе. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжайык Махамбетского района. Ведется строительство спортивных комплексов в Жылыойском и Курмангазинском районах. В ближайшей перспективе строительство 45 объектов, предназначенных для занятий физкультурой и спортом», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов.
Проинформировав, что средства для развития спорта выделяются не только из государственного бюджета. Свой вклад по развитию спортивной инфраструктуры вносят и коммерческие структуры. Через механизм государственно-частного партнерства в Атырау планируется строительство крытого легкоатлетического манежа.
- Арт-терапию внедрили в атырауских школах
- Подготовка к строительству трассы на Астрахань началась в Атырауской области
- Более 3 тыс актюбинцев получили жилье через Жилстройсбербанк в 2018 году
- Как изменился Алматы в 2018 году
- В Атырау продолжится строительство дорог
- Рынок долевого строительства в Казахстане сокращаться не будет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана