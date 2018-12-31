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Более 50 спортивных сооружения построили в 2018 году в Атырау

31 Декабря 2018 09:48 53
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Более 50 спортивных сооружения построили в 2018 году в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 52 спортивных сооружения построили в 2018 году в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В уходящем году в регионе было введено в эксплуатацию 52 спортивных объекта. Это спортивные комплексы в областном центре и Исатайском районе, а также 25 спортивных залов и 19 спортивных площадок в селах и райцентрах, тир в селе Сагиз Кызылкогинском районе. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжайык Махамбетского района. Ведется строительство спортивных комплексов в Жылыойском и Курмангазинском районах. В ближайшей перспективе строительство 45 объектов, предназначенных для занятий физкультурой и спортом», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов.

Проинформировав, что средства для развития спорта выделяются не только из государственного бюджета. Свой вклад по развитию спортивной инфраструктуры вносят и коммерческие структуры. Через механизм государственно-частного партнерства в Атырау планируется строительство крытого легкоатлетического манежа. 

 

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Ключевые слова: Строительство, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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