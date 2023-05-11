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    Более 50 соколов выпустили в дикую природу в Карагандинской области

    11 Мая 2023, 12:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром» Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и «Международного фонда охраны дрофы-красотки» на территории Карагандинской области выпустили 52 особи соколов в естественную среду обитания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии РК.

    Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе. Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

    Отметим, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года. На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особей птиц.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Минэкологии Природа
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