Более 50 соколов выпустили в дикую природу в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром» Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и «Международного фонда охраны дрофы-красотки» на территории Карагандинской области выпустили 52 особи соколов в естественную среду обитания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии РК.

Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе. Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

Отметим, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года. На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особей птиц.



