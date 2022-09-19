Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 50 рейсов отменили из-за нехватки персонала в аэропорту Амстердама

    19 Сентября 2022, 02:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нидерландский авиаперевозчик KLM отменил в субботу 34 рейса из аэропорта Схипхол (г.Амстердам) после решения администрации аэропорта сократить количество обслуживаемых пассажиров в ближайшие шесть недель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Авиакомпания KLM разочарована тем, что Схипхол только в пятницу сообщил, что не сможет обслуживать количество пассажиров, совершающих посадку в г.Амстердаме 17-19 сентября», - говорится в заявлении авиакомпании.

    В общей сложности KLM отменила 52 рейса, запланированных на субботу. Самолеты вылетают пустыми, чтобы забрать возвращающихся пассажиров.

    Аэропорт Схипхол заявил в пятницу, что в ближайшие шесть недель он сократит количество пассажиров в среднем на 9250 в день, поскольку пытается справиться с нехваткой сотрудников службы безопасности.

    «Сокращение составляет 18% от первоначального числа пассажиров и стало вынужденным после того как охранные компании предоставляют меньше сотрудников службы безопасности, чем было обещано ранее», - сообщили в аэропорту.

    Эта мера будет действовать как минимум до 31 октября. В социальных сетях путешественники жаловались на долгое ожидание досмотра в Схипхол, несмотря на сокращение рейсов.

    В четверг исполнительный директор аэропорта Дик Беншоп заявил, что покидает свой пост. Его отставка последовала после критики того, как он пытался решить проблему нехватки персонала, которая преследует Схипхол с мая.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мировые новости Нидерланды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Наследная принцесса Нидерландов из-за угрозы нападения вынуждена покинуть общежитие
    О чем договорились Казахстан и Нидерланды на встрече в Астане
    Нидерланды планируют инвестировать 400 млн евро в водоочистные сооружения в Казахстане
    Нидерландские роботы будут доить коров в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров