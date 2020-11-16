Более 50 проектов Дорожной карты занятости реализуется в Бурабайском районе

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области стартовали ежегодные брифинги акимов районов и городов областного значения об итогах социально-экономического развития, передает МИА «Казинформ».

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций прошел брифинг акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, передает управление внутренней политики.

Как отметил спикер, в районе большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки населения.

В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» в Бурабайском районе реализуются 53 проекта на общую сумму 6,1 млрд.тенге. Из них 15 проектов областного и 38 проектов районного уровней. Создано 1733 рабочих мест, в том числе через Центры обслуживания населения - 823 места.

Программой «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» охвачено около двух тысяч человек.

В период карантинных мер, связанных с пандемией, оказана социальная помощь в виде продуктовых наборов более 15 000 человек на сумму 88,9 млн.тенге, возмещено коммунальных услуг свыше 3000 человек на 90,5 млн.тенге.

Кроме того, одним из ключевых направлений экономики района является развитие малого и среднего бизнеса.

«В целях поддержки малого и среднего бизнеса государством оказывается значительная финансовая поддержка. Так, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса« в этом году получил поддержку 21 проект. По проекту «Экономика простых вещей« одобрено 8 проектов.

В рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства 38 человек получили микрокредит на сумму порядка 162,8 млн.тенге, 45 человек - гранты на реализацию бизнес-идей на сумму 7,9 млн.тенге», – проинформировал аким района.

К слову, в Бурабайском районе на сегодня действует порядка 5000 субъектов малого предпринимательства.