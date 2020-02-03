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    Более 50 павлодарцев проконсультировали по временной  регистрации машин из ЕАЭС

    3 Февраля 2020, 18:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В течение месяца автоЦОН Павлодара и ЦОНы районов будут работать по особому графику без выходных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе более 50 автовладельцев получили консультацию по временной регистрации автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    О вопросах временной регистрации автомобилей, ввезённых из стран ЕАЭС, людей проконсультировали павлодарские полицейские.

    «ЦОНы работали и в выходные дни, специалисты отвечали на вопросы автомобилистов с иностранными номерами. На протяжении двух дней сотрудники управления административной полиции совместно с сотрудниками департамента государственных доходов, государственной корпорации «Правительство для граждан» разъяснили владельцам транспортных средств, как поставить автомобиль на временный учёт или постоянную регистрацию», - добавили в департаменте.

    Сейчас в Павлодарской области консультация автовладельцев идёт в четырёх населённых пунктах: в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу и в посёлке Иртышск. В течение месяца автоЦОН областного центра и ЦОНы районов будут работать по особому графику без выходных.


    Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Транспорт ЕАЭС МВД РК
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