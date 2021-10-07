Более 50 общежитий планируют построить в РК в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по строительству новых общежитий для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в рамках третьей социальной инициативы Главы государства в 2020 году введено в эксплуатацию 75 объектов на 20 тыс. коек. Кроме того, с начала текущего года введено в эксплуатацию 15 общежитий на 3 тыс. койко-мест. До конца 2021 года планируется ввод 23 общежитий на 5,5 тыс. коек за счет ранних договоренностей», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, восемь учебных заведений предоставляют две тысячи мест за счет аренды жилых помещений.

«В 2022 году планируется построить 59 общежитий на 24 тыс. мест, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 25 общежитий на 11,5 тыс. мест», - сообщил заместитель Премьер-министра.

«Кроме того, принимаются меры по повышению привлекательности для бизнеса сферы строительства общежитий в рамках государственно-частного партнерства», - заключил Е. Тугжанов.



