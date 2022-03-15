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    Более 50 незаконных майнинговых ферм выявили в Казахстане

    15 Марта 2022, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность 51 майнинговой фермы была выявлена в Казахстане в ходе комплексных проверок Агентством по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В соответствии с поручением Главы государства Агентством по финансовому монитрингу совместно с госорганами проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации.

    «Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот. Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области.

    Также экс-председателем правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области.

    Наряду с этим пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей. На сегодня все они отключены от источников электроснабжения.

    К примеру, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СЭЗ «Сарыарка». И это при том, что приоритетными видами деятельности СЭЗ являются производство оборудования, металлургическая промышленность, строительство», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

    Также выявлены факты расходования, а порой перепродажи электроэнергии, предназначенной для производственных нужд.

    В Павлодарской области две компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам.

    «Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz (17 место в 2021 году) Кайратом Итемгеновым.

    Кроме того, незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента Министерства внутренних дел Тлегеном Маткеновым.

    Что касается происхождения майнингового оборудования, то оно было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Их ввоз в отдельных случаях осуществлялся контрабандным способом. Один из таких фактов выявлен в городе Алматы, куда из Китая ввезено свыше одной тысячи единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге», - проинформировали в агентстве.

    Всего Агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.

    В целом, принимаемые меры способствуют не только сдерживанию роста потребления электроэнергии, но и высвобождению энергомощностей. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600Мегаватт/час.

    Следует отметить, что отсутствие достаточного регулирования майнинга и оборота цифровых активов создает существенные угрозы для финансовой системы и благосостояния граждан. Криптовалюта может служить инструментом для финансирования терроризма, приобретения оружия и наркотиков.

    Учитывая данные обстоятельства в рамках созданной межведомственной рабочей группы (представители Агентства по финмониторингу, министерств по цифровому развитию, энергетики и финансов) вырабатываются системные решения, направленные на законодательное урегулирование проблемных вопросов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Борьба с преступностью Происшествия Другие государственные органы Криптовалюта
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