Более 50 мусорных контейнеров дополнительно установят в алматинском заповеднике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Два дрона помогают следить за порядком в алматинском урочище Медеу. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Алматы особо охраняемая природная территория в урочище Медеу находится в ведении КГУ ГРПП «Медеу». В целях недопущения возникновения стихийных свалок мусора на территории урочища Медеу ведется видеомониторинг территории, в котором задействовано 2 дрона. На территории природного парка, в местах массового посещения и на туристических тропах построены 11 крытых контейнерных площадок, на которых установлено 20 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов», - сообщил Серик Жарасбаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в текущем году планируется дополнительно установить 10 контейнеров.

На лестнице противоселевой плотины установлено 14 мусорных урн. В уборке урочища Медеу задействовано 10 единиц техники и 27 рабочих. Ими ежедневно производится подборка случайного мусора. Вывоз твердо-бытовых отходов с территории парка осуществляет ТОО «Геопроект Инженеринг», график вывоза увеличен с 2 до 4 раз в неделю.

«Объем вывозимых отходов составляет 76 м. куб. в неделю. На территории ущелий Алмарасан и Бутаковка Иле-Алатауского государственного национального природного парка, а также в местах массового посещения и на туристических тропах, построена 31 крытая контейнерная площадка, на которых установлено 225 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (в текущем году планируется дополнительно установить 58 контейнеров). Также ежедневно производится подборка случайного мусора», - добавил вице-министр.