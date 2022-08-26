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    Более 50 молочных ферм построят в СКО

    26 Августа 2022 21:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – До 2026 года в Северо-Казахстанской области построят 52 фермы. Об этом на республиканском слете животноводов заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас в области действуют 22 современные фермы. Их построили за последние четыре года.

    «Всего до 2026 года запланировали строительство 52 ферм. Мы ставим амбициозную задачу – довести объем производства молока до 1 млн тонн. В этом году возводятся 17 современных молочных товарных комплексов с общей численностью поголовья 12 тыс. и дополнительным производством более 58 тыс. тонн молока. Восемь из них запустим до конца года», - проинформировал аким СКО.

    Он добавил, что фермы находятся вблизи перспективных сел. Один комплекс может дать работу 35-60 жителям.

    «Одна ферма на 600 голов может обеспечить молоком 10 тыс. человек. За последние три года производство молока в организованных хозяйствах выросло на 26%. Это позволяет обеспечивать молочные заводы качественным сырьем. Регион уже производит четверть всей молочной продукции по стране. Это не предел», - уверен Кумар Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Сельское хозяйство
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