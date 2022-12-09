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    Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы

    9 Декабря 2022, 13:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в следующем году продолжится строительство сети метрополитена и пробивка улицы Толе би, а также планируется завершение двух транспортных развязок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следующем году продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении, на что предусматривается 12,1 млрд тенге. Это обеспечит дополнительную транспортную доступность в 2024 году более 50 тыс. жителям западной части города. Также продолжится строительство пробивки улицы Толе би на общую сумму 11,7 млрд тенге. Пробивка по улице Жубанова проходит государственную экспертизу», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата.

    По его словам, также планируется завершение двух транспортных развязок на улицах Бухтарминская – Кульджинский тракт и Саина – Монке би, для чего предусмотрено 6,2 млрд тенге.

    Ерболат Досаев добавил, что особое внимание в предстоящем году будет уделено дорожной инфраструктуре. Будет проведен средний ремонт 200 км дорог с обустройством 30 км тротуаров и 80 остановочных площадок. На это предусмотрено 20,8 млрд тенге. В результате, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в следующем году достигнет 89%.

    «Надо отметить, что в нашем мегаполисе недостаточно развита транспортная инфраструктура в соответствии с передовыми стандартами. Город растет и нужно постоянно улучшать формирование его транспортного каркаса. В проекте бюджета предусмотрено 370 млн тенге на разработку мастер-плана развития транспортного каркаса города Алматы до 2040 года, с учетом связности между районами города, а также развития Алматинской агломерации», - заметил аким.

    Весной этого года стало известно, что улицу Толе би пробьют до границы города до конца 2023 года.

    Ранее также сообщалось, какие развязки строят в Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги
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