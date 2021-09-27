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    Более 50 мировых звезд кино станут почетными гостями международного кинофестиваля в Ташкенте

    27 Сентября 2021, 16:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 50 мировых звезд кино станут почетными гостями Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шёлкового пути», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы, сохраняя интригу, только накануне грандиозного мероприятия в ходе пресс-конференции раскрыли имена звездных гостей кинофестиваля, который пройдет с 28 сентября по 3 октября.

    В числе названных знаменитостей такие гранды мирового кино, как Люк Бессон, Стивен Сигал, Митхун Чакраборти, Никита Михалков, Олег Тактаров, Франко Неро, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, звезды турецких сериалов и многие другие.

    Также в ходе конференции были продемонстрированы видеоролики о фильмах, которые подготовлены к показам в рамках программы «Дни мирового кино».

    Напомним, что Ташкентский международный кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.

    Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, и будет проводиться ежегодно. Организатором кинофестиваля выступает Агентство кинематографии Узбекистана.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан
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