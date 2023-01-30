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    Более 50 казахстанцев обманули двое аферистов из Атырау и Астаны

    30 Января 2023, 21:56

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали двух интернет-мошенников, жертвами которых стали более 50 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Аль-Фарабийское районное управление полиции обратился местный житель. В своем заявлении он сообщил, что на одном из рекламных сайтов неизвестный мужчина, представившись военнослужащим, предлагал электромопед. Доверившись, заявитель отправил ему на счет 625 тысяч тенге. Однако не получил желаемого и понял, что стал жертвой афериста.

    Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к поиску подозреваемых. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП города Шымкента вышли на след двух жителей городов Атырау и Астаны, которых задержали по месту жительства.

    В ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт. Брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара, а затем исчезали. Таким образом они смогли обмануть свыше 50 человек из разных городов страны. Подозреваемые находятся под стражей.

    Шымкентская полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Атырауская область Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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