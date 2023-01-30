Более 50 казахстанцев обманули двое аферистов из Атырау и Астаны

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали двух интернет-мошенников, жертвами которых стали более 50 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Аль-Фарабийское районное управление полиции обратился местный житель. В своем заявлении он сообщил, что на одном из рекламных сайтов неизвестный мужчина, представившись военнослужащим, предлагал электромопед. Доверившись, заявитель отправил ему на счет 625 тысяч тенге. Однако не получил желаемого и понял, что стал жертвой афериста.

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к поиску подозреваемых. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП города Шымкента вышли на след двух жителей городов Атырау и Астаны, которых задержали по месту жительства.

В ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт. Брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара, а затем исчезали. Таким образом они смогли обмануть свыше 50 человек из разных городов страны. Подозреваемые находятся под стражей.

Шымкентская полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти.





Фото: polisia.kz



