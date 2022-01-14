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    Более 50 государственных грантов будет выделено в этом году для казахстанских НПО

    14 Января 2022, 10:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства информации и общественного развития РК объявил конкурс на предоставление государственных грантов по 53 темам для НПО на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

    Государственные грантовые проекты охватят 12 направлений социальных, культурных сфер общества таких, как защита прав человека, детей, развитие гендерного равенства, образование, здравоохранение, окружающая среда и продвижение национального единства.

    В настоящее время Центр поддержки гражданских инициатив ведет работу по приему заявок от неправительственных организаций. Он продлится до 7 февраля 2022 года.

    «Как и в прошлые годы, мы продолжим оказывать всестороннюю и многопрофильную поддержку широкому кругу инициатив с помощью таких инструментов, как малые гранты, методическая, аналитическая, организационная помощь для НПО.

    И самое главное, оперируя государственными и негосударственными средствами, Центр будет уделять приоритетное внимание прозрачности и подотчетности реализации грантов», - отметила председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

    В конкурсе на предоставление государственных грантов могут принять участие НПО, подавшие заявку на предоставление гранта в соответствии с требованиями установленными Правилами. Сведения о них содержатся в Базе данных НПО, за исключением организаций, находящихся в процессе ликвидации, признанных несостоятельными (банкротом), на имущество которых наложен арест или экономическая деятельность которых приостановлена.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    НПО Общество
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