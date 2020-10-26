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    Более 50 фактов хищений и взяточничества выявлено в Актюбинской области с начала года

    26 Октября 2020, 20:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Актюбинской области выявлено более 50 фактов хищений и взяточничества. Об этом сегодня в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 9 месяцев текущего года в актюбинском регионе нашим департаментом было зарегистрировано 77 преступлений, из которых 57 относятся к коррупционным. Основной характер преступлений относится к фактам хищений и взяточничества, в частности выявлено 28 фактов хищений и 25 фактов взяточничества. К уголовной ответственности было привлечено 47 лиц. Ущерб, нанесенный государству, составил более 178 млн тенге, из которых возмещено 139 млн тенге», - рассказал он.

    Также, по словам Б. Балгабекова, за выявленные преступления были привлечены к ответственности 4 первых руководителя областного значения, 4 первых руководителя районного и городского значения. Всего среди госслужащих зарегистрировано 25 преступлений, из них 2 акима, 12 служащих акимата и их структурных подразделений, 12 сотрудников подведомственных организаций.

    Выявлено 7 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.

    По линии правоохранительных органов выявлено 29 преступлений, в том числе 25 преступлений в органах внутренних дел, по 2 преступления в подразделениях сферы обороны и в прокуратуре.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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