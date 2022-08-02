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    • Более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице

    2 Августа 2022 01:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице после дождя задействовано более 50 единиц спецтехники для откачки воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    «Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне.

    К примеру, за счет строительства ливневок ранее решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках.

    Кроме того, построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено 1 тыс. единиц смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб и т.д.

    В районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, по пр. Улы Дала и др. ведется строительство ливневых канализаций», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.
    #Нур-Султан #Акимат #Паводок #Погода #Вода
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