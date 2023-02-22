Более 50 единиц коммунальной техники борются с гололедом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы устраняют последствия прошедших ночью осадков. В городском акимате утверждают, что к противогололедным работам техника была готова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, сейчас на улицах работают более 50 единиц техники. Обработку дорог и тротуаров начали в пять утра, как только закончился дождь. В первую очередь подсыпка производилась на подъемах и мосту в поселке Рабочий, Заречный и в микрорайонах «Подгора» и «Жас Оркен», затем – на магистральных улицах и тротуарах.

На дороги и тротуары подсыпают пескосоляную смесь, на остановках - экореагент, который разъедает лед.

Общественный транспорт из-за сильного гололеда вышел на маршруты позже. Сейчас работают более 90 единиц автобусов.

По прогнозам синоптиков, снег с дождем ожидаются и завтра, 23-го февраля. Температура воздуха будет постепенно снижаться.



