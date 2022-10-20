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    Более 50 ДТП с участием детей произошло в Атырауской области с начала года

    20 Октября 2022, 01:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырауской области зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего с начала года в области зарегистрировано 52 факта ДТП с участием детей, из них 24 произошло в Атырау. В дорожно-транспортных происшествиях погибли 2 ребенка, 50 пострадали. Часть детей лечилась в больницах. По сравнению с прошлым годом смертность детей на дороге снизилась на 57,1%. Тем не менее, мы призываем родителей перевозить детей в специальных автокреслах, соблюдать требования безопасности», - говорит начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области полковник полиции Ерлан Бигамбаев.

    В настоящее время в центре внимания полиции - обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений области, установка специальных дорожных знаков.

    «Ежегодно проводятся акции «Внимание, дети!», «Безопасная дорога», «Дорога в школу» и другие оперативно-профилактические мероприятия», - сообщил Ерлан Бигамбаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за 9 месяцев 2022 года произошло около 10,2 тысяч аварий, в результате которых пострадали более 15 тысяч человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Транспорт Регионы Атырау Дети
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