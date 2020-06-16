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Более 50 человек тушат пожар на территории ТРК «ADK» в Алматы, идет эвакуация

16 Июня 2020 19:24
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Более 50 человек тушат пожар на территории ТРК «ADK» в Алматы, идет эвакуация

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы рассказали подробности пожара на территории торгово-развлекательного комплекса «ADK», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в ДЧС Алматы, предварительно, густой черный дым идет с кровли здания ТРК «ADK», открытого горения нет, проводится эвакуация людей. Поступило много звонков на номер 101.

«С места вызова черный густой дым с кровли ТРК «ADK». Площадь горения уточняется. Производится эвакуация людей. На месте работают 54 человек личного состава и 17 единиц техники. Проведение работ осложняют заставленные частные машины, задействованы эвакуаторы Службы спасения 109», - отметили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, горит цех на территории ТРК «ADK».



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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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