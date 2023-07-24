Более 50 человек спасли на пожаре в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар в жилом секторе зафиксирован в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, 24 июля в 12.23 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в одном из пятиэтажных жилых домов города Тараза. На место пожара незамедлительно выехали силы и средства ДЧС Жамбылской области.

«Силами ДЧС Жамбылской области по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей, - пояснили в ведомстве. - Спасено два человека, из них один ребенок. Пожар локализован за 21 минуту и в 12.47 уже ликвидирован. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, причина произошедшего устанавливаются».

В тушении пожара было задействовано 33 сотрудника и 7 единиц техники ДЧС Жамбылской области.

Медики и психологи филиала Центра медицины катастроф оказали симптоматическую и психологическую помощь жителям этого дома.

«ДЧС Жамбылской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что пожар может привести к трагическим последствиям. Ночью перед сном или при выходе из дома, отключите электроприборы от источника электроэнергии, выключите газовые или печные приборы, также стоит помнить об обеспечении автотранспорта огнетушащими средствами. Соблюдение мер безопасности - это защита вашей собственной жизни. Напоминаем, что при возникновении пожара необходимо срочно позвонить по телефонам службы «101» или «112», - сообщает пресс-служба ДЧС Жамбылской области.

Автор: Галина Скрипник