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    Более 50 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Южной Корее

    4 Марта 2020, 18:35

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 56 человек получили ранения в среду в результате взрыва на заводе Lotte Chemical Corp в южнокорейском городе Сеосан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Среди раненых четыре сотрудника компании и местные жители. Как сообщает компания, двое раненых были госпитализированы с серьезными ожогами. Информация о погибших не поступала.

    Глава Lotte Chemical Лим Бюнг-юн (Lim Byung-yun) выразил сожаление по поводу произошедшего и заверил, что компания примет меры для расчистки территории от последствий взрыва и выплате компенсаций.

    По словам представителей пожарной службы, в 2:59 утра в нефтехимическом комплексе Daesan в Сеосане взорвалась установка для крекинга нефти, после чего вспыхнул пожар.

    В 5:12 утра огонь был ликвидирован силами 270 пожарных, с помощью 66 единиц спецтехники.

    В Lotte Chemical полагают, что взрыв произошел в результате сжатия нефти, добавив при этом, что риска утечки токсичного химического вещества или дополнительного взрыва нет.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Происшествия Корея
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