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    • Более 50 человек пострадали при взрыве в ТЦ в Ереване

    14 Августа 2022 22:27

    ЕРЕВАН. ARMENPRESS – КАЗИНФОРМ - Есть один погибший. Поисковые работы продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Armenpress.

    По сообщению Минздрава РА, госпитализированные находятся в медицинских центрах «Армения», «Эребуни», «Университетская больница № 1», «Сурб Аствацамайр», «Шенгавит» и «Измирлян».

    «14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд для проведения специальных работ и инструктор психологической службы спасательной службы МЧС РА», - пишет агентство Armenpress.

    Объявлен вызов сложности пожара №3. На место выехали еще 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательной службы МЧС РА, еще 11 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов МЧС города Ереван и областей.

    Работы по тушению пожара проводятся на четырех участках, задействованы 14 водоводов, 8 грузовиков и 3 трактора мэрии Еревана.

    Фото: armenpress.am
    #Армения #Видео #Мировые новости #Взрыв
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