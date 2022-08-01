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    • Более 50 человек направлено на принудительное лечение с начала года в СКО

    1 Августа 2022 21:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Люди, употребляющие спиртные напитки на постоянной основе, нарушают закон чаще других. По статистике, около трети всех правонарушений совершаются после распития спиртных напитков., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «56 человек с начала года направили на принудительное лечение. За 7 месяцев 2022 года родственников людей, страдающих алкоголизмом, обратилось больше на 33 %, чем в прошлом году», - сообщили в полиции.

    Причина преступности на почве алкоголизма – ослабление самоконтроля, агрессия и раздражительность. Зачастую, постоянно пьющий человек, приносит много неприятностей и проблем своим родным - пьют, дебоширят, не имеют постоянной работы, воруют из дома деньги и покупают алкоголь.

    Фото: polisia.kz
    #Северо-Казахстанская область #Общество
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