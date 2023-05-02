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    Более 5 тысяч сельчан получили доступ к питьевой воде в 2022 году

    2 Мая 2023, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила о ситуации с водоснабжением в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время всего по республике имеется 80 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тысяч км, из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов протяженностью 13,4 тысячи км. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью 1,4 млн человек», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

    По ее словам, в 2021-2022 годах введено в эксплуатацию 7 объектов по строительству и реконструкции групповых водоводов в Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Северо-Казахстанской областях. Также в тестовом режиме качественная питьевая вода подается по 1 объекту в Улытауской области.

    «В результате построено 800 км сетей, доступ к качественной питьевой воде получили 5 сельских населенных пунктов, где проживают 5,8 тысячи человек и улучшено водоснабжение в 51 сельском населенном пункте и трех городах с населением 203 тысячи человек», - добавила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минэкологии Вода
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