Более 5 тысяч многодетных семей военнослужащих насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, его заместители, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, руководители подразделений поздравили и передали многодетным семьям военнослужащих новогодние подарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Плотный график не всем позволил лично увидеться с семьями. Тем не менее, руководители воспользовались возможностью пообщаться с семьями по видеосвязи.

Многодетную семью военнослужащего Военного института Сухопутных войск сержанта 3 класса Рауана Абылханова, который с супругой Айгуль воспитывает восьмерых детей, поздравил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он пожелал им новогоднего настроения, благополучия и успехов.

«Приятно наблюдать, как год от года дети меняются и взрослеют. Они – наше будущее, наша смена. В юном возрасте им необходимо создавать условия для личностного роста, окружать их заботой и вниманием», – сказал генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

В будущем году ждут появления восьмого ребенка в семье военнослужащего Усть-Каменогорской механизированной бригады сержанта Азамата Уалиолданова. С ними вышел на связь заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, высказавший добрые пожелания многочисленному семейству.

«Воспитание детей – очень ответственная миссия. Спасибо вам за неустанный, кропотливый труд. Успешная служба военнослужащего во многом зависит от надежного тыла, который ему обеспечивает семья», – поблагодарил супругу Азамата Карлыгаш заместитель министра.

Всего в Вооруженных силах более 5 тысяч многодетных семей. В течение года в постоянном контакте с ними находятся офицеры воспитательных структур и представители служб по работе с военнослужащими и членами их семей. Они наперечет знают детей, их возраст, увлечения и способности.

В эти дни в воинских частях проходят новогодние утренники, организуются концерты, экскурсии, увлекательные состязания и другие мероприятия, направленные на сплочение воинских коллективов.

Фото: gov.kz









