Более 5 тысяч медицинских работников привлечено на выборах в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения медико-санитарной помощью избирателей на выборах президента Кыргызстана и референдуме по форме правления привлечено более 5 тыс. медицинских работников. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Как отметил глава Минздрава КР, ведомством совместно с ЦИК КР был разработан «Алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума в КР», согласно которому организована работа во всех избирательных участках республики.

«На каждом избирательном участке в 2 смены (с 8.00 по 14.00ч, с 14.00 по 20.00ч.) закреплены медицинские работники, а также дежурный медицинский персонал и автомашина скорой медицинской. Кроме того, в местные избирательные участки предоставлены списки тяжелых больных, находящихся в стационарах и соматических больных», - сказал министр.

Он отметил, что в каждой организации здравоохранения назначены ответственные лица по вопросам организации медицинского обеспечения на время выборов.

«Во всех стационарных учреждениях предусмотрен резерв коек для экстренной госпитализации пострадавших и больных, для оказания квалифицированной медицинской помощи, создан неснижаемый запас медикаментов, перевязочного материала, Изделий медицинского назначения, крови и ее компонентов, антисептиков и дезинфицирующих средств на случай поступления больных.

Все избирательные участки обеспечены информационными стендами о правилах социального дистанцирования, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм (COVID-19, гриппу, ОРВИ), бесконтактными термометрами», - сообщил А.Бейшеналиев.

Глава Минздрава КР также озвучил рекомендации ведомства по профилактике коронавирусной инфекции.