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    Более 5 тысяч медицинских работников привлечено на выборах в Кыргызстане

    10 Января 2021, 09:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения медико-санитарной помощью избирателей на выборах президента Кыргызстана и референдуме по форме правления привлечено более 5 тыс. медицинских работников. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

    Как отметил глава Минздрава КР, ведомством совместно с ЦИК КР был разработан «Алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума в КР», согласно которому организована работа во всех избирательных участках республики.

    «На каждом избирательном участке в 2 смены (с 8.00 по 14.00ч, с 14.00 по 20.00ч.) закреплены медицинские работники, а также дежурный медицинский персонал и автомашина скорой медицинской. Кроме того, в местные избирательные участки предоставлены списки тяжелых больных, находящихся в стационарах и соматических больных», - сказал министр.

    Он отметил, что в каждой организации здравоохранения назначены ответственные лица по вопросам организации медицинского обеспечения на время выборов.

    «Во всех стационарных учреждениях предусмотрен резерв коек для экстренной госпитализации пострадавших и больных, для оказания квалифицированной медицинской помощи, создан неснижаемый запас медикаментов, перевязочного материала, Изделий медицинского назначения, крови и ее компонентов, антисептиков и дезинфицирующих средств на случай поступления больных.

    Все избирательные участки обеспечены информационными стендами о правилах социального дистанцирования, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм (COVID-19, гриппу, ОРВИ), бесконтактными термометрами», - сообщил А.Бейшеналиев.

    Глава Минздрава КР также озвучил рекомендации ведомства по профилактике коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Кыргызстан
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