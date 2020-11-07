Более 5 тысяч человек получили статус қандас с начала года в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с начала 2020 года статус қандас получили более 5 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
За 10 месяцев в Нур-Султане зарегистрировано около 11,5 тысячи иностранных граждан имеющие постоянную регистрацию, из них қандастар (ранее оралман) - 5172 человека.
Кроме того в столице проживают 5 788 граждан СНГ и 5 725 иностранцев из дальнего зарубежья.
Материалы по оставлению на постоянное место жительство иностранных граждан в Республике Казахстан сотрудники подразделений миграционной службы ДП Нур-Султана принимают в соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2020 г.) и Правилами выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденными приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №992(с изменениями и дополнениями Приказ № 606 министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года).
При рассмотрении ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства особое внимание уделяется документам из страны убытия иммигрантов (листок убытия, согласие на проживание посольства, справка об отсутствии либо наличии судимости).
Указанная категория граждан не реже двух раз в год проверяется по месту жительства на предмет проживания по адресу регистрации.
Напомним, 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов».
Законом понятие «оралман» было заменено на слово «қандас». Слово «оралман» означает «вернувшийся на историческую родину», «репатриант». В законе о миграции 1997 года термин «оралманы» определен как иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания. А слово «қандас» с казахского языка переводится как «кровник», «соплеменник».
Законодательно закреплено право этнических репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.
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