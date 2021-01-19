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    Более 5 тысяч человек искупались в Крещенскую ночь в ВКО

    19 Января 2021, 13:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Крещенскую ночь в Восточном Казахстане 5395 человек искупалось в 23 официально подготовленных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Основной наплыв людей был в областном центре. Здесь обряд купания прошли более 2000 человек. В проруби города Семея окунулись – 507 человек, в Риддере – 338 человек, в районе Алтай – 476 человек, в районах области ночью искупались 1944 человека.

    В текущем году обряд омовения проходил со строгим соблюдением карантинных мер и социальной дистанции. Под присмотром спасателей и полицейских, врачей Центра медицины катастроф купание прошло без происшествий. На каждом участке, во избежание чрезвычайных и несчастных случаев, было установлено наблюдение за купающимися.

    Для обеспечения безопасности всего было задействовано более 150 спасателей и 28 единиц техники, а также 2 плавательных средства, 45 медицинских работников и 20 единиц техники, 113 полицейских и 25 единиц техники.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Религия Общество
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