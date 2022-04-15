Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 5 тыс новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Турции

    15 Апреля 2022, 13:40

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Турции было проведено 182 тыс. 446 тестов на коронавирус. Из них у 5 тыс. 127 людей выявлен положительный результат, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    16 тыс. 783 пациента выздоровели, число скончавшихся за один день составило 21 человек.

    Общее количество вакцины, введенной в Турции, увеличилось до 147 млн 301 тыс. 11 доз. Среди населения старше 18 лет число получивших вторую дозу вакцины составила 85,4%, а доля привитых первой дозой – 93,12%.

    10 провинций Турции с самым высоким показателем вакцинированных людей старше 18 лет по-прежнему являются Османие, Орду, Амасья, Мугла, Кыркларели, Чанаккале, Эскишехир, Балыкесир, Маниса и Зонгулдак.

    В таких провинциях страны, как Шанлыурфа, Батман, Сиирт, Диярбакыр, Бингёль, Муш, Мардин, Битлис, Агры и Элязыг население прививается пассивнее.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай