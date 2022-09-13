Более 5 тыс. нарушений ПДД выявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Такое количество нарушений стражи порядка выявили в Костанайской области всего за 20 дней оперативно- профилактического мероприятия «Внимание – дети!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками административной полиции были обследованы территории школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, расположенных вблизи улично-дорожной сети.

«По результатам проверки выдано 188 предписаний на устранение выявленных недостатков. В области совместно с дорожными службами заменено 145 дорожных знака, обустроено 19 пешеходных переходов и 39 ме исскуственного освещения, построено 914 м тротуаров, установлено 30 искусственных неровностей», - сообщили в полиции.

Также, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» к административной ответственности привлечено 303 лица– за нарушение правил перевозки детей, из них 209 – за неиспользование детских удерживающих устройств на передних сидениях автомобиля, 417 водителей за нарушение правил проезда перекрестков, 165 – за нарушение правил остановок маршрутных транспортных средств.



