Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 5 тыс. нарушений ПДД выявлено в Костанайской области

    13 Сентября 2022, 19:12

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Такое количество нарушений стражи порядка выявили в Костанайской области всего за 20 дней оперативно- профилактического мероприятия «Внимание – дети!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудниками административной полиции были обследованы территории школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, расположенных вблизи улично-дорожной сети.

    «По результатам проверки выдано 188 предписаний на устранение выявленных недостатков. В области совместно с дорожными службами заменено 145 дорожных знака, обустроено 19 пешеходных переходов и 39 ме исскуственного освещения, построено 914 м тротуаров, установлено 30 искусственных неровностей», - сообщили в полиции.

    Также, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание-дети!» к административной ответственности привлечено 303 лица– за нарушение правил перевозки детей, из них 209 – за неиспользование детских удерживающих устройств на передних сидениях автомобиля, 417 водителей за нарушение правил проезда перекрестков, 165 – за нарушение правил остановок маршрутных транспортных средств.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь