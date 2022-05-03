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    Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане

    3 Мая 2022, 20:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестане планируется ввести в эксплуатацию 5313 квартир, построенных на территории нового района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Общая площадь квартир составляет 345 тысяч квадратных метров. Из них 4039 квартир - кредитные, а 1274 предоставят очередникам.

    Как доложил на еженедельном заседании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева а аким Туркестана Нурбол Турашбеков, в административно-деловом центре ведется строительство 82 жилых домов (7, 9 и 12 этажей) за счет государственного бюджета. 10 из них сдадут до конца мая.

    Он отметил, что нас всех стройплощадках параллельно ведется благоустройство территории, а главное требование к подрядчикам - это качество объектов.

    На повестке дня был рассмотрен и дорожный вопрос.

    Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов, в этом году на развитие автодорожной отрасли предусмотрены серьезные бюджетные средства, строительно-ремонтными работами планируется охватить около 700 объектов, или 1632 км дорог и улиц. Строительно-ремонтными работами охватят четыре моста местного значения и более 1500 км дорог. Планируется отремонтировать около 1000 км улиц в населенных пунктах.

    На 35 км автотрассы «Туркестан-Шаульдер» начата реконструкция. Ведется реконструкция 24 км подъездной дороги, ведущей к Туркестану со стороны Кентау. Объект завершат в следующем году.

    Еще ведется ремонт около 100 км дорог областного значения, проходящих через населенные пункты Майдантал, Жуйнек, Бабайкорган, Ульгили, Серт, Карнак, Шекербулак, Карашык, которые соединяют Сауранский район с областным центром.

    По поручению акима области полным ходом идет строительство дорог к туристским объектам в населенных пунктах Каскасу и Бургулюк Толебийского района.

    Умирзак Шукеев отметил, что для развития региона важны хорошие дороги и поручил строить и ремонтировать их качественно и своевременно.

    Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Строительство Жилье Дороги Туркестан
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