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Более 5 тыс. казахстанцев лечатся от COVID-19
15 Июля 2022 08:52

Более 5 тыс. казахстанцев лечатся от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 5 483 человек (–5 394+ и 89 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 4 895 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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