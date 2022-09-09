Более 5 тыс. домов перешли на ОСИ и ПТ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в городе зарегистрировано 1118 ОСИ и выбрано 3692 ПТ. Итого создано 4810 новых форм управления с охватом 5175 многоквартирных жилых домов, или 73%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, в городе насчитывается более 8879 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают около 820 органов управления (КСК, ПКСК, ОСИ и др.).

«Для реализации реформы ЖКХ нами утверждена Дорожная городская карта, проведено порядка 300 онлайн-встреч, а также проконсультировано около 4500 жильцов в рамках Call-центра. С начала данной реформы с учетом эпидемиологической ситуации проведено 3500 собраний с охватом порядка 7500 МЖД», - заявил Данияр Кирикбаев.

Он отметил, что управлением неоднократно было инициировано мероприятие День открытых дверей с участием всех заинтересованных специальных служб, на котором даны разъяснения и консультации по переходу на новые формы управления ОСИ либо ПТ, в ходе которого проконсультированы порядка 600 жителей.

Ранее срок перехода на ОСИ в Казахстане перенесли на 1 июля 2023 года.