Более 5 тыс. домов готовы к отопительному сезону в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на энергостанциях уже отремонтированы 18 котлов и 10 турбин. Более 80% объектов образования готовы к зимнему сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается ремонт основного оборудования на энергоисточниках согласно круглогодичному графику. При годовом плане 44 котла и 26 турбин на отчетную дату завершен ремонт на 18 котлах и 10 турбинах», – сообщил и. о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуржан Накипбеков.

По его словам, к предстоящей зиме будет подготовлено 426 котельных, 2114,2 км инженерных сетей, 1126 объектов социальной сферы и 5598 жилых домов. На сегодняшний день готовность котельных и инженерных сетей составляет 70,7 %, жилых домов и объектов социальной сферы – 74,8 %.

По информации руководителя управления образования Гульсум Кожахметовой, акты готовности уже имеют 84 % учреждений ведомства, остальные должны получить к середине августа.

Вместе с тем, продолжается закупка угля. В регионе на весь отопительный сезон потребность для станций, котельных и на нужды населения составляет около 7,5 млн тонн.



