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    Более 5 тыс. человек получили работу в Атырауской области с начала года

    26 Мая 2022, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года на постоянную и временную работу трудоустроены 5045 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала 2022 года всего в центр занятости обратились 10 096 человек. Из числа обратившихся на работу трудоустроены 5 045 человек. Из них 2 219 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 328 человек - на социальные рабочие места, 120 выпускников - на молодежную практику, 2 256 человек - на общественные работы, часть людей трудоустроены с испытательным сроком», - сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева.

    По ее словам, кроме трудоустройства, на курсы онлайн-обучения Skiils направлены 56 человек. 44 человека получили государственные гранты на открытие собственного дела.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка Занятость Трудоустройство
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