Более 5 трлн тенге в этом году выделили на развитие регионов РК

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с жителями Балхашского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с отчетом выступили аким Алматинской области Марат Султангазиев и аким Балхашского района Галым Токпеисов.

В центре внимания были вопросы создания новых рабочих мест, меры государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем кредитования, а также программа повышения доходов населения.

В ходе встречи отмечено, что за шесть месяцев 2022 года объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,8%, ВРП на 3,4%, строительство на 9,2%, торговли и транспорта на 6,2% .

«В текущем году на развитие регионов из республиканского бюджета выделено 5,5 трлн тенге. Это составляет 30% от общих расходов. В настоящее время укрепляется доходная база местных бюджетов. При этом положительное влияние оказывает передача корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса на местный уровень», - сообщили в пресс-службе Минфина РК.

По данным ведомства, на реализацию проекта «Ауыл-ел бесігі» выделено 128 млрд тенге, которые направлены на реализацию 1100 проектов в 580 селах.

В рамках реализации госпрограммы «С дипломом в село» выделено 20 млрд тенге на предоставление бюджетных кредитов для приобретения жилья 4,3 тыс. специалистам. В рамках данных комплексных планов будет введено более 170 тысяч рабочих мест.

«Концепция Главы государства «Новый Казахстан» направлена на реализацию нового экономического курса страны через усиление добросовестной конкуренции, защиту частной собственности, избавление экономики от монополизации. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для всех казахстанцев», - отметил Е. Жамаубаев.