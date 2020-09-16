Более 5 трлн тенге налогов поступило в госбюджет за 8 месяцев этого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-август текущего года исполнен на 91,4%, в том числе республиканский бюджет - на 80,9% и местный бюджет - на 116,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

За отчетный период налоговые поступления в государственный бюджет составили 5 трлн 158,3 млрд тенге, со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 11,1% (или на 646,7 млрд тенге). В том числе по республиканскому бюджету снизились на 24,4% (или на 1 037,6 млрд тенге), по местному бюджету выросли на 25,1% (или на 390,9 млрд тенге).

В разрезе республиканских налогов неисполнение наблюдается по КПН (на 25,0%), НДС на ТВП (на 26,4%), НДС на импорт из третьих стран (на 34,3%) и НДС на импорт из стран ЕАЭС (на 23,1%).

Поступления по указанным налогам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились по КПН (на 31,9%), НДС на ТВП (на 15,7%) и НДС на импорт из трех стран (на 6,7%).

Причиной снижения является ухудшение экономической ситуации, обусловленной внешними и внутренними факторами.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть (на 36,5%) , цинк (на 18,3%) , алюминий на ( 10,9%) , свинец (на 9,3) , медь (на 5,9%) .

Товарооборот с третьими странами за 8 месяцев 2020 года снизился на 11,9 % (экспорт - на 15,4 %, импорт - на 4,5 %) . В том числе в августе этого года зафиксировано снижение товарооборота на 20,7 % (экспорт снизился на 34,9 %, импорт вырос на 3,7%) .

Обороты по реализации за 8 месяцев 2020 года в сранении с аналогичным периодом 2019 года снизились на 11,6% (с 60 066,4 млрд тенге до 53 120,3 млрд тенге) .

Средняя выручка онлайн-ККМ на одного налогоплательщика за указанный период снизилась на 32,5% (с 29,5 млн тенге до 19,9 млн тенге) .

Распространение коронавируса повлекло снижение количества транспортных средств из КНР на 12,9%, в том числе автотранспортных средств на 51,5%. Физический объем импорта за январь-август текущего года снизился на 27,2% (с 1 437 тыс тонн до 1 046 тыс тонн) .

Как следствие, поступления таможенных пошлин и налогов от импорта товаров из КНР уменьшились на 10,3 %, или на 24,3 млрд тенге .

Снижены распределенные пошлины со стран ЕАЭС за январь-август 2020 года на 14,6% (со 212 млрд тенге до 181 млрд тенге), в том числе в августе этого года - на 8,6%.

П лан по налоговым поступлениям в местный бюджет за 8 месяцев этого года исполнен на 116,4%, с перевыполнением на 275 млрд тенге.

Налоговые поступления в МБ составили 1 946,3 млрд тенге, с ростом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25,1% (или на 390,9 млрд тенге).

На перевыполнение плана МБ повлияла передача КПН в местные бюджеты.