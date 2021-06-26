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    Более 5 тонн наркотиков изъято за пять дней в ходе совместной антинаркотической операции стран ОДКБ

    26 Июня 2021, 18:56

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По результатам антинаркотической операции «Канал ‒ Гранитный бастион» компетентными органами стран ОДКБ из незаконного оборота изъято около 5 036,3 кг наркотиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, субрегиональная антинаркотическая операция «Канал ‒ Гранитный бастион» проведена с 21 по 25 июня в интересах обеспечения коллективной безопасности, повышения уровня практического взаимодействия между государствами – членами Организации и другими странами по пресечению каналов поступления новых психоактивных веществ (НПВ), наркотиков опийной и каннабисной групп компетентными органами государств – членов ОДКБ.

    Международный координационный штаб (МКШ) по проведению операции был развернут в столице Таджикистана – Душанбе. В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ.

    В операции «Канал – Гранитный бастион» было задействовано более 14 300 сотрудников компетентных органов. В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5 036,3 кг наркотиков, из них более 4,8 кг опия, свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения.

    Выявлено 543 наркопреступления, а также 3 факта легализации наркодоходов. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1 276 боеприпасов.

    В ходе операции подразделениями финансовых разведок стран-членов ЕАГ выявлены подозрительные финансовые операции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн. руб.

    Кроме того, компетентными органами государств – членов ОДКБ проведены международные контролируемые поставки.

    Участники операции получили возможность укрепить прямые контакты между компетентными органами государств – членов ОДКБ и государств Евразийского региона, наладить сотрудничество с коллегами из государств ‒ наблюдателей, в целях координации их работы и повышения эффективности взаимодействия.

    Также участники посетили ряд объектов на территории Таджикистана, где ознакомились с работой государственных структур по борьбе с незаконным оборотов наркотиков, а также обменялись опытом проведения мероприятий по выявлению наркотических средств.

    В качестве наблюдателей в операции приняли участие: Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ (КГПП), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств ‒ участников СНГ (БКБОП) и Центральноазиатский региональный информационно координационный центр по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами (ЦАРИКЦ).

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Силовые структуры
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