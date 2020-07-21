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    Более 5 тонн кумыса для больниц Карагандинской области собрали жанааркинцы

    21 Июля 2020, 18:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области в сложное время как никогда сплотились и помогают друг другу. Тому пример - жанааркинцы. Они собрали для пациентов и персонала медучреждений региона более 5 тонн кумыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Началось всё с того, что Молодёжный ресурсный центр Жанааркинского района запустил челлендж по помощи больным КВИ, а жители поддержали его.

    «Это самое малое, что мы сейчас можем сделать для тех, кто болеет, и сотрудников медучреждений. Как известно, кумыс и саумал богаты витаминами и обладают полезными свойствами. Мы надеемся, что они придадут сил и пациентам, и медикам», - говорят жанааркинцы.

    В прошедшую пятницу жители села Ералиев прибыли в Караганду с тонной кумыса и 200 кг курта. Ералиевцы за один день собрали такое количество напитка. Эти молочные продукты были распределены по четырём больницам областного центра.

    Организовал благое дело сельчанин Ерлан Тусупов. А частный предприниматель Кайрат Омирбеков бесплатно доставил кумыс в Караганду.

    «Казахский кумыс издавна был лекарством от тысячи болезней. Мы хотим помочь больным справиться с недугом и придать сил докторам, которые борются с вирусом и днём, и ночью. Не болейте! Пусть медовый кумыс Жанаарки станет лекарством!» - обратились жители села Ералиев к карагандинцам.

    Также жанааркинцы провели обряд жертвоприношения. Раздали мясо нуждающимся и развезли горячие блюда по больницам района.

    В целом за неделю жители Жанааркинского района собрали и доставили в больницы Караганды, Темиртау, Абая, Жезказгана, Сатпаева, Нуринского и Жанааркинского районов более 5 тонн кумыса, около тонны курта, творога, саумала.

    Жанааркинцы и дальше планируют нести добро людям, борющимся с коронавирусом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Благотворительность Здравоохранение Общество
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