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    05:00, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 5 млн тенге выманила аферистка у казахстанцев

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более 5 млн тенге выманила аферистка у казахстанцев. Ее задержали полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Абайского РУП обратился с заявлением житель Туркестанской области. Мужчина указал, что к нему в WhatsApp поступило сообщение. Неизвестный представился родным братом и попросил перечислить все деньги, которые были у него на счету, обещая взамен вернуть наличкой. А когда встретился с братом и надеялся получить свои деньги, понял, что стал жертвой аферистов.

    Полицейские зарегистрировали обращение в ЕРДР по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы». Сотрудники отдела Сyberpool криминальной полиции ДП Шымкента вычислили подозреваемого. Оперативники произвели задержание на одной из съемных квартир в мегаполисе.

    Мошенником оказалась жительница Туркестанской области, ранее в 2019 году судимая за аналогичное преступление и отбывшая срок 3,5 года. Следователями также установлено, что подозреваемая причастна еще к трем фактам интернет-мошенничества, где жертвами ее обмана стали жители Шымкента. В данное время решением суда женщина отпущена под залог.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Туркестанская область Шымкент Правоохранительные органы
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