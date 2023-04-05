Более 5 млн тенге штрафов выписали нарушителям миграционного законодательства в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 5 миллионов тенге штрафов выписали нарушителям миграционного законодательства в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мангистауской области с начала года выявлено свыше тысячи фактов нарушения миграционного законодательства, в том числе 935 - в отношении иностранных граждан, 318 - граждан РК.

Кроме того, к ответственности привлечены около 20 работодателей. Общая сумма штрафов за нарушение миграционного законодательства составила 5 млн 526 тысяч тенге.

С начала года по статье 517 КоАП РК за нарушение правил пребывания иностранцев в РК привлечены 926 иностранцев, по статье 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» – 300 граждан РК привлечены к ответственности. За три месяца 157 иностранцев выдворили из страны.



