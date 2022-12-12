Более 5 млн тенге присвоила мошенница в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские полицейские задержали мошенницу, которая обманным путем присвоила более 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в регионе не сокращаются случаи обмана населения мошенниками. Так, женщина 1977 года рождения обещала приобрести местному жителю 1988 года рождения по низкой цене шесть сотовых телефонов марки «Iphone 13 Pro» на сумму 2 млн 196 тысяч тенге. А гражданину 1991 года рождения – бытовую технику на сумму 1 млн 598 тысяч 500 тенге, мужчине 1995 года рождения – «Iphone 13 Pro» за 498 тысяч тенге, жителю города 2004 года рождения – три сотовых телефона «Iphone 13 Pro» на сумму 1 млн 174 тысячи тенге. В итоге похитила деньги», - сообщили в пресс-службе ДП области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана 45-летняя подозреваемая.

«В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование по части третьей статьи 190 УК РК», - заключили в пресс-службе.



