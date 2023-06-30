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      Северо-Казахстанская область

    Более 5 млн тенге отдала несовершеннолетнему мошеннику жительница СКО

    30 Июня 2023, 13:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 17-летний парень выманил у пенсионерки 5,5 млн тенге. Полицейские проверяют его причастность еще к двум похожим эпизодам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 76-летней жительнице Петропавловска позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь якобы сбила беременную женщину. По его словам, родственники якобы пострадавшей согласны не писать заявления, если получат крупную сумму денег. Потрясённая пенсионерка согласилась и передала курьеру все свои сбережения — 5,5 млн тенге.

    Вернувшаяся буквально сразу после приезда курьера дочь позвонила в полицию. Мошенника уже разыскивали. По версии полицейских, он мог быть причастен ещё к двум таким же аферам в Петропавловске.

    «17-летнего горожанина задержали по горячим следам. Похищенные деньги изъяли. В силу несовершеннолетнего возраста он отпущен под поручительство родителей», - прокомментировал начальник управления полиции города Ербол Тайбеков.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Мошенничество».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК Дети
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