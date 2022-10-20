Более 5 миллионов вкладчиков могут получить компенсацию по депозитам в тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для получения 10 %-премии вкладчикам необходимо подать заявление-согласие до 1 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Казахстанские банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10 % по тенговым депозитам физических лиц, открытым до 23 февраля 2022 года включительно.

Чтобы получить компенсацию, вкладчик должен подтвердить свое согласие, подав заявление до 1 января 2023 года. Часть банков предоставила возможность подачи заявления на выплату онлайн.

Чтобы узнать условия, порядок и сроки выплаты компенсации, которые каждый банк определяет самостоятельно, вкладчикам необходимо обратиться непосредственно в банк, где был открыт депозит. Соответствующая информация доступна также на официальных сайтах БВУ.

«Призываем вкладчиков использовать возможность получения компенсации. Если у вас имелся депозит, открытый до 23 февраля 2022 года, вы вправе получить данную премию. Несмотря на то, что предельной суммой депозита для компенсации является 20 миллионов тенге, как показывает статистика, под компенсацию попадают, в основном, вклады, до 1 миллиона тенге», – сказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные Правилами.

Компенсации подлежат сберегательные, срочные, несрочные вклады, а также образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений.

По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), на 1 сентября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 миллионов депозиторов. Из них 97 % вкладчиков имеют депозит до 5 миллионов тенге, большая часть из которых (86 %) – до 1 миллиона тенге.



