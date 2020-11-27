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    Более 5,6 млн тенге похитил из бюджета главбух отдела образования в СКО

    27 Ноября 2020, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вынесли приговор в отношении главного бухгалтера отдела образования Уалихановского района Алтын Тютебаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Районный суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения по факту мошенничества в крупном размере. А. Тютебаевой назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью сроком на три года.

    На площадке сервисного центра «Antıkor ortalyǵy» в режиме онлайн рассмотрели представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению этого уголовного правонарушения.

    Согласно материалам дела, в январе 2017 года Тютебаева, будучи заместителем главного бухгалтера, знала, что за счет вакантных должностей в отделе ежемесячно образуется экономия бюджетных средств. Ее преступный план заключался в начислении этих средств на свой карточный счет.

    «Убедившись, что разработанная схема безвозмездного изъятия бюджетных средств не была выявлена руководством отдела образования и другими уполномоченными государственными органами, заместитель главного бухгалтера, а с октября 2017 года уже главный бухгалтер Тютебаева, продолжила свою противоправную деятельность. В результате чего в период с января 2017 года по декабрь 2019 года она похитила более 5,6 млн тенге из бюджета», - проинформировал первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

    В Антикоррупционной службе отметили, что преступление стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством отдела образования, отсутствия должного ведомственного контроля за подчинёнными, контроля за правильностью и обоснованностью расходования бюджетных средств и отсутствие профилактической работы по недопущению коррупционных правонарушений.

    «Предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и отсутствие должного ведомственного контроля за подчинёнными», - сказал Н. Жахин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Коррупция
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