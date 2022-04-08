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    Более 5,5 тыс жалоб от пациентов принял Фонд соцмедстрахования в первом квартале

    8 Апреля 2022, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первый квартал 2022 года по различным каналам связи в Фонд социального медицинского страхования поступило 208,5 тысяч обращений, из них более 5,5 тысяч – это жалобы на качество и доступность медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

    Как показывает анализ, самым востребованным способом связи остается контакт-центр 1406 – через него поступило 83% обращений. На втором месте – мобильное приложение Qoldau 24/7.

    Также жалобы поступают на официальный сайт fms.kz и в Telegram-бот (@SaqtandyrýBot)

    «Чаще всех в Фонд обращаются жители городов Нур-Султана, Алматы, Актюбинской, Акмолинской областей и города Шымкента. Реже всего – жители Костанайской области. Основная часть обращений носит консультативный характер. Заявители спрашивают, как оплатить взносы и отчисления, за какие периоды нужно производить оплату, чтобы получать медицинскую помощь по ОСМС», – говорит директор департамента по работе с юридическими и физическими лицами Забира Оразалиева.

    Как отметили в Фонде, за первый квартал поступило 5,5 тысяч жалоб. Пациенты жаловались на некачественное оказание либо отказ в медицинской помощи, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг, отсутствие записи к узким специалистам.

    «Основные причины жалоб – несогласие с назначенным лечением, поставленным диагнозом, отказ врача в выдаче направления на медуслугу, ожидание консультации врача узкого профиля или диагностического обследования, отсутствие нужных специалистов в регионе. Фондом по каждой жалобе проводится работа. Мы призываем пациентов знать свои права и отстаивать их, сначала в Службе поддержки пациента в самой медицинской организации. Данные службы есть во всех поликлиниках и больницах. Если не удалось решить вопрос на месте – обращаться в Фонд», – подчеркнула Забира Оразалиева.

    По итогам анализа обращений выявляются вопросы и направления, по которым необходимы повышение знаний со стороны работников поликлиник. В связи с этим, в последующем Фонд корректирует программы обучения медицинских работников, проводится тестирование, даются рекомендации по улучшению качества обслуживания.

    Кроме того, для повышения качества обслуживания в медицинских организациях и проверки знаний медицинских работников и служб регистратур, справочных о работе системы и медицинских услугах Фонд постоянно проводит акцию «Тайный пациент». В первом квартале 2022 года произведен обзвон справочных, регистратуры и call-центров 650 медорганизаций – поставщиков Фонда. Наилучшие знания вопросов оказания медпомощи показали медработники Туркестанской, Западно-Казахстанской областей и города Шымкент.

    Чтобы проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах, можно заказать государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Страхование Здравоохранение Общество
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