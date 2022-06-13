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    Более 5,5 тыс. проектов МСБ получили господдержку в Актюбинской области

    13 Июня 2022, 19:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Актюбинская область отличается высокой промышленной и инвестиционной привлекательностью. Из года в год в регионе повышается объем промышленной продукции, в том числе обрабатывающей промышленности, взят курс на диверсификацию экономики. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе также сохраняется положительная динамика развития сферы МСБ.

    По итогам 2021 года количество действующих субъектов выросло на 6,8% и составило 65 992 единицы. Объем выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства - 1,4 трлн тенге, рост составил 21,7%.

    «Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в прошлом году господдержка была оказана более 5,5 тыс. бизнес-проектов, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» было выделено более 10 млрд тенге, что в 3 раза превышает объем финансирования 2020 года. По данному направлению область занимает первое место среди регионов. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в регионе по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,8%, объем выпускаемой продукции увеличился на 21,7%», - сказал аким.

    В 2022 году мерами господдержки планируется охватить субъекты бизнеса на уровне прошлого года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Бизнес Актюбинская область
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